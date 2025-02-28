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لبنان
في صور.. وقفة احتجاجية للأهالي بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة (صورة)
Lebanon 24
28-02-2025
|
02:14
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وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ثكنة بنوا بركات في صور ترافقة وزيرة البيئة تمارا الزين في جولته التفقدية إلى الجنوب، والتي ستشمل زيارة ثكنات الجيش اللبناني في صور ومرجعيون، إضافة إلى محطّة في مدينة النبطية.
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وأفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام عدد من أهالي البلدات المدمرة بوقفة احتجاجية أمام ثكنة صور بالتزامن مع وصول سلام بالطوافة.
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