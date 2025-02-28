في صور.. وقفة احتجاجية للأهالي بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة (صورة)

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وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ثكنة بنوا بركات في صور ترافقة وزيرة البيئة تمارا الزين في جولته التفقدية إلى الجنوب، والتي ستشمل زيارة ثكنات الجيش اللبناني في صور ومرجعيون، إضافة إلى محطّة في مدينة النبطية.وأفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام عدد من أهالي البلدات المدمرة بوقفة احتجاجية أمام ثكنة صور بالتزامن مع وصول سلام بالطوافة.