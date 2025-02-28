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لبنان

قطاع المرأة في "العزم" أطلق سلسلة مجالس لتفسير جزء "قد سمع" من القرآن

Lebanon 24
28-02-2025 | 03:14
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أطلق قطاع  المرأة في تيار "العزم"، لمناسبة بداية الموسم القرآني، سلسلة "مجالس لتفسير جزء قد سمع من القرآن الكريم"، مع جمانة علي البقار وذلك في مقر القطاع في طرابلس.

بداية، رحبّت رئيسة قطاع المرأة في تيار "العزم" جنان مبيض سكاف بالحضور، وأوضحت أنّ "هذه السلسلة من المجالس تهدف إلى تقديم تفسير ميسر ومبسط لآيات من القرآن الكريم، بحيث يتمّ استعراض جزء من القرآن بطريقة سلسلة تشجع على الفهم العميق والتأمل في معاني الآيات".
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ستعقد  هذه المجالس دوريا في مركز قطاع المرأة، وستتناول كلّ جلسة جزءاً معيناً من القرآن الكريم ويتمّ التفسير والتفاعل مع الحضور بأسلوب يجمع بين العلم والروحانيّة.

وللمناسبة دعا قطاع المرأة الجميع للانضمام إلى هذه المجالس، "والتي ستكون فرصة عظيمة لتعميق الفهم وتعزيز العلاقة بالقرآن الكريم".
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