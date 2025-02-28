سلام امام أهالي القرى الحدودية: إعادة إعمار القرى المدمرة أولوية والتزام حكومي

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التقى رئيس الحكومة نواف سلام ، على هامش زيارته ثكنة بنوا بركات في صور، وفد اهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة، استنكاراً لممارسات العدو الاسرائيلي في حق الاهالي الذين يودون العودة الى بلدتهم .وقال خلال اللقاء: "إنه اول يوم عمل حقيقي للحكومة، كل التحية المستحقة للجيش اللبناني وشهدائه، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ذُكر في البيان الوزاري ونعدكم بالعودة الآمنة الى منازلكم في أسرع وقت، ونؤكد التزام عملية إعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة، وهذا ذلك ليس وعداً بل هو التزام مني شخصياً ومن الحكومة".و أشار الى أن "الحكومة تسعى الى كسب ثقة الأهالي بالأفعال لا بالاقوال فقط"، لافتاً الى ان "الحكومة بدأت قبل نيلها الثقة الى حشد كل الدعم العربي والدولي من اجل إجبار العدو على الانسحاب من أراضينا وما يسمى النقاط الخمس لأنه لا استقرار حقيقيًا ومستدامًا دون انسحاب اسرائيل بالكامل، على أمل اللقاء قريباً في القرى الحدودية".