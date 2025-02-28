الجيش: تفجير ذخائر في هذه المناطق

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28 / 2 / 2025، ما بين الساعة 11.15 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التالية: حقل القليعة – مرجعيون، حقل رماية حنوش – حامات، البقيعة – عكار، السماعية – صور".