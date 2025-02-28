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لبنان

نهرا هنأ اللبنانيين بحلول رمضان داعيا إلى الوحدة والتكاتف

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:36
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 وجّه محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، أحرّ التهاني إلى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن "يحمل هذا الشهر الخير والبركة للجميع، وأن ينعم لبنان بالازدهار والاستقرار".
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وأعرب نهرا عن أمله في أن "يتمكّن لبنان من تجاوز التحديات التي يواجهها، والتغلب على الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين".

كما دعا إلى "تعزيز الوحدة والتكاتف وترسيخ ثقافة العيش المشترك، بما يساهم في عبور لبنان إلى برّ الأمان".
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