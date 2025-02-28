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لبنان

ايهاب حمادة: على الدولة تحمّل مسؤولياتها والضغط على الدول للجم العدو

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:45
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  أقام "حزب الله" احتفالاً تكريمياً للشهيد علي صلاح حمادة في حسينية بلدة القماطية، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، مسؤول قطاع الجبل في الحزب بلال داغر، ولفيف من علماء الدين، وعدد من الفاعليات والشخصيات. 
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ثم ألقى النائب حمادة كلمة، لفت فيها إلى أن "العدو الإسرائيلي يستعرض ويستهدف ويحتل ويتجاوز ويتصرف كالملك المسيطر الباسط قوته بأميركا والغرب على كامل المنطقة، دون أن يراعي أي مندرجات لأي اتفاق، وبالتالي، نحن نطالب الدولة مجدداً بتحمّل مسؤولياتها، والضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل لجم العدو عن اعتداءاته وخرقه لهذا الاتفاق".

واعتبر أن "البعض باتوا وكأنهم بلا آذان، لأنهم لم يسمعوا ترامب وخطته الجهنّمية لفسلطين وأهلها، ولم يسمعوا عن مشروعه في تهجير أهل غزة إلى مصر وأهل الضفة إلى الأردن، وبالتالي تغيّر الخارطة والأفعال والجغرافيا في هذه الدولة، فضلاً عمّا يجري في سوريا من احتلال العدو لأراضٍ واسعة، ليصبح اليوم عند أبواب دمشق".

وأكد أن "لبنان لن يكون إسرائيلياً أو أميركياً، ونحن لا نتحدث من باب الأماني أو ما نتمناه، وإنما نتحدث من باب الواثق بالإستناد على الله، وبالقدرة الموجودة التي نرتكز إليها في مواجهة العدو، فنحن أقوياء ومقتدرون في انتمائنا وعلاقتنا بالله  وبأننا أصحاب حق، ولذلك نحن السلاطين، لأن صاحب الحق سلطان".
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