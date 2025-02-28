مرقص عرض مع وفد "فرانس ميديا موند" المشاريع المستقبلية

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بحث اللقاء في المشاريع المستقبلية مع "فرانس ميديا موند" لا سيما التي تتعلق بالتعاون الجديد بين "فرانس 24" وتلفزيون لبنان على صعيد تعزيز القدرات والدعم التقني وإمكان توقيع إتفاقية بين الجانبين. وقد دعت رئيسة مجلس ادارة "فرانس ميديا موند" الوزير مرقص إلى زيارة مركزها في باريس من أجل بلورة الاتفاق وتوقيعه.



وشكر الوزير مرقص لـ "فرانس ميديا" تعاونها وهنأها بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في بيروت منوهاً بالتعاون الجديد ومبدياً استعداده لتلبية الدعوة بزيارة فرنسا لبلورة الاتفاقية. استقبل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه وفد "فرانس ميديا موند" ضم رئيسة مجلس الادارة ماري كريستين ساراغوس، مدير التطوير الدولي و الموارد الخاصة سيرج شيك، مدير التوزيع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أحمد الشيخ، مديرة إذاعة "مونتي كارلو الدولية" سعاد الطيب، المديرة التنفيذية ورئيسة تحرير "فرانس ميديا موند الشرق" جمانة فهمي، مساعدة مديرة "فرانس 24" مايا سبليني ومديرة القسم الفرنسي في "فرانس 24" فانيسا بورغراف في حضور مستشاري الوزير مرقص.بحث اللقاء في المشاريع المستقبلية مع "فرانس ميديا موند" لا سيما التي تتعلق بالتعاون الجديد بين "فرانس 24" وتلفزيون لبنان على صعيد تعزيز القدرات والدعم التقني وإمكان توقيع إتفاقية بين الجانبين. وقد دعت رئيسة مجلس ادارة "فرانس ميديا موند" الوزير مرقص إلى زيارة مركزها في باريس من أجل بلورة الاتفاق وتوقيعه.وشكر الوزير مرقص لـ "فرانس ميديا" تعاونها وهنأها بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في بيروت منوهاً بالتعاون الجديد ومبدياً استعداده لتلبية الدعوة بزيارة فرنسا لبلورة الاتفاقية.

كما استقبل مرقص، وفد "اتحاد المنتجين العرب"، برئاسة صادق الصباح وفي حضور نقيب الممثلين اللبنانيين نعمت بدوي إضافة إلى عدد من أعضاء النقابة والممثلين والإعلاميين.



الصباح



بعد اللقاء قال الصباح : " تشرفنا كوفد من اتحاد المنتجين العرب - مقر بيروت ، بزيارة معالي وزير الإعلام لكي نتبادل الاراء حول كيفية تنشيط العمل الاعلامي والانتاجي في لبنان. واعتقد ان معاليه مطلع على الاموركافة في هذا المجال ".



أضاف:"وضعنا انفسنا تحت تصرفه كمجلس ادارة الاتحاد حتى نواكب ان شاء الله التطور الذي يمكن أن يحصل على الصعيد الاعلامي في لبنان".



مرقص



بدوره، قال وزير الإعلام :"تشرفت بلقاء اتحاد المنتجين العرب ورئيس الاتحاد صادق الصباح وهو غني عن التعريف ، وتم البحث في دعم الانتاج اللبناني ودعم تلفزيون لبنان، وهذا هاجس اساسي لدينا من أجل بلورة افكار ومشاريع جديدة ".



اضاف:"هذا اللقاء هو بمثابة محطة اساسية وتاسيسية لمزيد من اللقاءات في الايام القليلة المقبلة ،كي يكون لدينا خطة تنفيذية وزمنية لكيفية العمل والنهوض في هذا الانتاج على الصعيد اللبناني والنهوض بتلفزيون لبنان في المجال نفسه ايضا".

كذلك، استقبل مرقص رجل الاعمال الأردني رامي المناصير، وجرى البحث في سبل التعاون لتطوير المجال التكنولوجي للوزارة و"تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان".