نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات زارت وزير الصحة للبحث في التعاون وتنظيم القطاع

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أعلنت "نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات" في لبنان (LPIA) ، في بيان، ان وفدا من النقابة، زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدّين في مكتبه في الوزارة. وقد هدفت الزيارة الى تهنئة الوزير على توليه مهامّه في الحكومة الجديدة، حيث تمنّت النّقابة له التوفيق في عمليّة النهوض بالقطاع الصحي في لبنان".وأشار البيان، الى انه "خلال اللقاء، عرض وفد النقابة للوزيرعمل النقابة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على سوق الدواء في لبنان. كما تمّ التطرق إلى التعاون المستمر بين النقابة ووزارة الصحّة بغية تأمين استمرارية سوق الدواء في لبنان وتوفير الأدوية للمرضى رغم التحديات.إضافةً الى ذلك، ناقش وفد النقابة مع د. ناصر الدّين سبل إعادة تنظيم القطاع الدوائي في لبنان بما يضمن الشفافية واستقرار السوق، إضافة الى إعادة هيكلة الجهات الضامنة وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمرضى. وقد شدّد على أهمّيّة المحافظة على جودة الدّواء في السّوق اللبناني..ختاما، أعرب الوفد للوزير عن عزم النقابة على مواصلة التنسيق الفاعل والإيجابيّ مع وزارة الصحة العامّة، عبر استتباع الاجتماع بجلسات عمل دورية بغية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة كامل الملفات المطروحة، وإيجاد حلول عملية ومستدامة للسوق اللبناني، كما وتعزيز الأمن الدوائي في البلاد بما يخدم صحّة ومصلحة المرضى".وضم وفد النقابة كلا من رئيسها : جوزيف غريب، ونائب الرئيس عدنان دندن والعضوين كريم جبارة ومروان حكيم.