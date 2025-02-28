14
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام من النبطية: ملتزمون اعادة الاعمار وستتم في أسرع ما تتوقعون
Lebanon 24
28-02-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام مدينة النبطية ،في اطار جولته الجنوبية اليوم ورافقه فيها الوزراء :جو صدي ، فايز رسامني ، تمارا الزين والامين العام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى .
Advertisement
وكان في استقباله محافظ النبطية بالانابة الدكتورة هويدا الترك وشخصيات ، حيث جال في السوق التجاري الذي دمرته الطائرات الحربية الاسرائيلية في عدوان ال66 يوما ، وبدا التأثر واضحا على الرئيس سلام من حجم الدمار الكبير الذي شاهده، واستمع للمحافظ الترك عن عملية ازالة الردم ورفع الاضرار واعادة العمل بالبنى التحتية المدمرة في المدينة .
وخلال جولته في الشوارع المحيطة بالسوق التجاري، وجه العديد من المواطنين صرخات ومطالب للرئيس سلام الذي وقف مستمعا اليهم ، لا سيما مطالب اعادة الاعمار ، والاشادة بالمقاومة التي " لولاها لما كنا هنا"، وبالدعوات لحفظ " وصايا ودماء الشهداء" التي واجهت العدو".
وبعد الجولة كان للرئيس سلام حديث امام الاعلاميين فقال : "جئنا اليوم الى النبطية لهدفين ، اولا لكي نستمع للمواطنين ، بعدما كنا استمعنا لقسم منهم في صور والخيام ، وثم لكي نطلع ميدانيا، فعدا عن ما شاهدناه من صوروتقارير ، نحن اليوم نرى بأم العين الدمار في البيوت والسوق التجاري ، اضافة الى المدارس المدمرة والطرقات والاراضي الزراعية المحروقة".
أضاف :"من المؤكد، هناك فرق بين ما تراه بأم العين وبين ما تقرأه وتسمعه ، وانا اقول باسمي واسم زملائي في الحكومة ان هذا الوضع لا يزيدنا الا اصرارا على الاسراع في إعادة عملية الاعمار، ونحن ما وعدنا بعملية اعادة الاعمار بل نحن ألتزمنا بعملية اعادة الاعمار وان شاء الله في أسرع مما تتوقعون تتم .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
12:12 | 2025-02-27
27/02/2025 12:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
14:24 | 2025-02-27
27/02/2025 02:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
06:38 | 2025-02-28
28/02/2025 06:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:45 | 2025-02-28
مع بدء رمضان.. الجيش يُطلق "قذائف خلبية"
11:34 | 2025-02-28
جوزاف عون لـ"الشرق الأوسط": قرار الحرب والسلم بيد الدولة وعلاقتي مع برّي ممتازة
11:30 | 2025-02-28
بمناسبة حلول رمضان.. تهنئة من شخصيات سياسية
11:29 | 2025-02-28
عن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه "دار الفتوى"
11:25 | 2025-02-28
في زحلة.. احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف
11:21 | 2025-02-28
"رمضان" يبدأ الأحد.. بيانٌ من "الشيعي الأعلى"
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24