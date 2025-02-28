Advertisement

لبنان

إصابته خطيرة... سقط من على متن باخرة في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1327192-638763562303491035.jpg
Doc-P-1327192-638763562303491035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط عامل من على متن باخرة راسية في مرفأ طرابلس، وقد أُصيب بجروحٍ خطيرة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليلة وفاء لمنصور الرحباني في "مركز ايليت للثقافة والتعليم" في طرابلس
lebanon 24
28/02/2025 19:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. رضيع مرمي في الشارع
lebanon 24
28/02/2025 19:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي أجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس.. وتوضيح بشأن موضوع ترتيبات وقف إطلاق النار
lebanon 24
28/02/2025 19:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مع اقتراب حلول شهر رمضان... نهرا: لمنع بيع واطلاق المفرقعات النارية في طرابلس
lebanon 24
28/02/2025 19:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24

باخرة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-02-28
11:34 | 2025-02-28
11:30 | 2025-02-28
11:29 | 2025-02-28
11:25 | 2025-02-28
11:21 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24