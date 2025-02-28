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لبنان

أبو زيد: أجمل ما في لبنان تلاقي الأعياد والمناسبات الدينية

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:42
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "أجمل ما في لبنان وطن الرسالة هو تلاقي الأعياد والمناسبات الدينية…وهذه السنة مميزة بتزامن بداية شهر رمضان المبارك لدى شركائنا المسلمين مع بدء الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي أعاده الله على جميع اللبنانيين بالصحة والعافية والخير وعلى لبنان بالأمن والسلام والاستقرار".
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