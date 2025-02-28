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لبنان

نهاية هذا الأسبوع.. هذا ما سيشهده محيط دار الفتوى في بيروت

Lebanon 24
28-02-2025 | 10:06
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة، يومي السبت والأحد في 1و2-3-2025 بأعمال تأهيل شارع ابن الرشد/ منطقة دار الفتوى– بيروت، وذلك اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا لغاية الساعة 15,00.
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ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور في الشارع المذكور واخلائه من السيّارات المركونة على جانبيه خلال الأوقات المحددة أعلاه.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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