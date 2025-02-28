"رمضان" يبدأ الأحد.. بيانٌ من "الشيعي الأعلى"

أصدر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بياناً أعلن فيه أنّ يوم غودٍ السبت الواقع فيه 1 آذار 2025 هو المُتمم لشهر شعبان، مشيراً إلى أن يوم الأحد هو أيام شهر رمضان المبارك.

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وقال الخطيب في بيانه: "نحن إذ نهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويعينهم على صيامه ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت ارضنا و بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وتحرير الارض وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به".