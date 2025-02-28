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لبنان

عن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه "دار الفتوى"

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:29
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أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446ه، هو يوم غدٍ السبت الواقع في 1 آذار 2025م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية وإسلامية".
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وهنأ دريان، المسلمين، "بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير".
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