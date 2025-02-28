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لبنان
مشكلة
Lebanon 24
28-02-2025
|
17:30
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شكلت جباية فواتير الكهرباء المتأخرة مشكلة لدى غالبية المواطنين لجهة التسديد، إذ أن الجباة يأتون إلى بعض الأحياء بفاصل زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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