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Lebanon 24
28-02-2025 | 17:30
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شكلت جباية فواتير الكهرباء المتأخرة مشكلة لدى غالبية المواطنين لجهة التسديد، إذ أن الجباة يأتون إلى بعض الأحياء بفاصل زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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