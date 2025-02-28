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لبنان

تعيينات مرتقبة على دفعات والاولوية للامن

Lebanon 24
28-02-2025 | 22:15
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تحتل مسالة التعيينات الاهتمام الاول عند المسؤولين، واقرارها على دفعات وليس سلة متكاملة، حيث من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة ونصفها يعمل بالتكليف ، وتحتل التعيينات العسكرية الاهتمام الاول،  وبدأ التداول بالاسماء في الكواليس.
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وكتبت" الديار":بالنسبة للمديرية العامة للامن العام، فان  المعلومات تشير الى اتجاه لابقاء منصب  المدير العام للامن العام للطائفة الشيعية ، في ظل ميل من رئيس الجمهورية، كما تردد  اتعيين العميد علي الامين مديرا عاما للامن العام ، المشهود له بالكفاءة والنظافة ، في حين يطرح الثنائي الشيعي عدة  عمداء كفوزي شمعون ومرشد الحاج حسن وحسن شقير ، رغم تراجع حظوظه بعد الحملات التلفزيونية عليه، وهناك من يطرح العميد خطار ناصر الدين . ولم يستبعد البعض بقاء  المدير الحالي الياس البيسري وتعيينه  مدنيا ،اذا كان هذا الخيار يجنب  اشكالا بين رئيس الجمهورية والثنائي  الشيعي ، كون العميد الياس البيسري موضع اجماع من كل الافرقاء ، وهذا ما يضمن بقاء المركز للمسيحيين .
علما ان رئيس الجمهورية يرغب بان يكون صاحب القرار الاول في تعيينات قيادة الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ برنامج عمله واساسه خطاب القسم .
ودعا وزير الإعلام الراغبين بالترشح الى منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان واعضاء مجلس الإدارة، الى التقدم بشهاداتهم وسيرهم الذاتية الى وزارة الاعلام قبل 15 آذار. 
 
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