الاولوية للاستقرار وضبط "الانفجار"

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أكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" لديه اولوية واحدة في هذه المرحلة هي الذهاب إلى استقرار سياسية وامني داخلي وعدم تشجيع اي فوضى او خلافات سياسية.وترى المصادر ان الحزب لا يريد التصعيد الا اذا اضطر للقيام بخطوات كبيرة في حال استمر الضغط عليه وعلى بيئته، لكن هذا الامر لا يبدو منطقيا حتى اللحظة.وترى المصادر ان اي تصعيد قد يحصل في المرحلة المقبلة ربما يكون ناتجا عن انفجار شعبي سيعمل الحزب على ضبطه بسرعة ومن دون ان يؤثر الامر على ثقة البيئة الحاضنة فيه.