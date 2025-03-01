وزارة الزراعة هنأت اللبنانيين بحلول رمضان

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هنأت وزارة الزراعة اللبنانيين وخصوصا المزارعين، بمناسبة حلول رمضان، راجيةً أن يعيده الله على الوطن بالخير والبركة.وأكدت في بيانها "على أهمية دعم المزارعين في هذه الفترة المباركة"، متمنيةً "لهم موسمًا زراعيًا وفيرًا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعي ويعزز الأمن الغذائي في لبنان".وتمنت "الخير والسلام للجميع"، داعيةً "إلى التضامن والتكاتف لما فيه مصلحة القطاع الزراعي والوطن ككل. رمضان كريم".