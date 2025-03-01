استقرار مستمر في درجات الحرارة.. اليكم طقس نهاية الاسبوع

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم السبت فيستقر الطقس تدريجيا حتى يوم الأربعاء، حيث يتعرض الحوض لمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر. تحذير من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1400 متر خلال الليل، وساعات الصباح الأولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار بيروت بين 13 و22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية شمال البلاد واحتمال أن تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهارويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة.الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.-الحرارة على الساحل من 13 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 17 درجة، في الداخل من 3 إلى 15 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، ناشطة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية.-الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.- الضغط الجوي: 1023 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 17,34