ما هو مصير مبلغ الـ2 مليون المضبوط في المطار؟

تكثف المصادر الأمنية عملياتها النوعية داخل المرافق الحيوية لاسيما في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، وكانت حصيلة الإجراءات المشددة هي ضبط مبلغ 2 مليون دولار، أمس، مع أحد المسافرين الآتين من تركيا وذلك بعد نقل الأموال من إيران.

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وقال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنَّ عمليات التفتيش مستمرة لكافة الطائرات والمسافرين من دون أي إستثناء، فيما يقول مصدر مالي آخر إنَّ "الأموال التي يتمّ ضبطها تُصادر في العادة لصالح خزينة الدولة من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن أمرها"، وأردف: "إن عمليات مكافحة التهريب أساسية جداً، والأموال الشرعية المُهربة التي يتم ضبطها تُحال إلى خزينة الدولة وهذا مصدر أساسي لها".