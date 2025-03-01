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لبنان

أحدهم حاول دهس عنصر في الأمن.. توقيف 3 في بيروت وهذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
01-03-2025 | 05:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 25-2-2025 وفي محلة السيتي سنتر، وخلال قيام دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة حفظ الأمن والنظام:
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اشتبهت بسيارة نوع "كيا فرتي"، وعند عدم امتثال السائق بالتوقف، تمت مطاردته من قبل عناصر الدورية، وتمكنت من ضبط السيارة وتوقيف من كان على متنها، وهما كل من:
 و. س. (مواليد عام 2007، سوري) ي. ع. (مواليد عام 2005، سوري) وضبطت بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف وبندقية نوع "بومب أكشن" مع /8/ طلقات لها صالحة للاستعمال.  

وفي المحلة ذاتها، ألقت عناصر الدورية القبض على شخص آخر حاول دهس أحد عناصر الدورية والفرار بدراجته الآلية نوع "ابريو ياماها"، ويدعى: خ. ر. (مواليد عام 2002، سوري)  بتفتيشه عثر بحوزته على كمّية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف والماريجوانا. أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص".
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