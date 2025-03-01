Advertisement

لبنان

بري عرض مع الخطيب الأوضاع العامة

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1327567-638764362984375919.jpg
Doc-P-1327567-638764362984375919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، وكان عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
Advertisement

وتابع بري أيضاً الأوضاع العامة خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
14:05 | 2025-03-01
13:47 | 2025-03-01
13:03 | 2025-03-01
12:39 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24