ستنعقد قريباً.. من سيضم وفد لبنان إلى قمة القاهرة؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ الوفد اللبنانيّ الذي سيشارك في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة، يوم الثلاثاء، سيتشكّل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وزير الخارجية يوسف رجي وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

Advertisement

المداولات السابقة لقمّة القاهرة تشير إلى شبه اتفاق على نقطتين أساسيتين الأولى رفض مخطط تهجير الفلسطينيين والثانية استبعاد حركة "حماس". وأوضحت المعلومات أنَّ

وقالت المصادر الصحفية أنه تمّ إعداد فقرة خاصة بلبنان تطالب بالضغط الدولي على إسرائيل للإنسحاب ورفض التوطين على أن تُضاف إلى البيان الختامي بحال قررت الدول التطرق الى مواضيع غير غزّة.