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لبنان
في بيروت.. فيديو يكشف سارقاً بـ"الجرم المشهود"!
Lebanon 24
02-03-2025
|
00:32
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام أحد الشبان بالدخول لمبنى في منطقة الطريق الجديدة - الملعب البلدي، وسرقة محتويات من هناك.
وأظهر الفيديو السارق بشكلٍ واضح وهو يسرق بعض الأشياء من أمام أحد المنازل قبل أن يلوذ بالفرار.
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