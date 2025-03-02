نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق قيام أحد الشبان بالدخول لمبنى في منطقة الطريق الجديدة - الملعب البلدي، وسرقة محتويات من هناك.

وأظهر الفيديو السارق بشكلٍ واضح وهو يسرق بعض الأشياء من أمام أحد المنازل قبل أن يلوذ بالفرار.