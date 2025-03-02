Advertisement

لبنان

في بلدة عشقوت... العثور على جثة شخص

Lebanon 24
02-03-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1327884-638765179665206636.jpg
Doc-P-1327884-638765179665206636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة السوريّ ع.ع داخل ورشة عمله في بلدة عشقوت في كسروان.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ ع.ع أُصيب بطلقٍ ناريّ في فخذه، بينما حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائيّة، وباشرت التحقيقات.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في أول أيام رمضان.. رجل يقتل والده ويحرق جثته!
lebanon 24
02/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كتمت نفسها ومن ثم خنقتها حتّى الموت.. شابة تركية احتفظت بجثة رضيعتها في حافظة ماء
lebanon 24
02/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قُرب مطعم.. العثور على جثة في هذه البلدة
lebanon 24
02/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد العثور على جثتيهما داخل المنزل.. هذا جديد قضية النجم السينمائي الشهير وزوجته
lebanon 24
02/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عشقوت

جثة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2025-03-02
07:14 | 2025-03-02
06:36 | 2025-03-02
06:25 | 2025-03-02
06:21 | 2025-03-02
06:17 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24