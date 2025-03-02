في بلدة عشقوت... العثور على جثة شخص

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة السوريّ ع.ع داخل ورشة عمله في بلدة عشقوت في كسروان.

وبحسب المعلومات، فإنّ ع.ع أُصيب بطلقٍ ناريّ في فخذه، بينما حضرت القوى الأمنيّة والأدلة الجنائيّة، وباشرت التحقيقات.