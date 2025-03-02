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لبنان

المقداد: الساكت عن إجرام العدوّ هو شريك له

Lebanon 24
02-03-2025 | 06:25
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شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد على "وجوب إيلاء الحكومة وكل المعنيين الأولوية لانسحاب العدو الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، ووضع حد لانتهاكاته اليومية للقرار 1701، وتحميل اللجنة المشرفة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية الكاملة بهذا الشأن، فهذا العدو لا ميثاق له ولا عهود، والمستغرب أن اللجنة لم يصدر عنها أي إدانه للعدو الصهيوني الذي يتمادى في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وجرف بساتينهم، وتنتهك طائراته الحربية والمسيّرة الأجواء اللبنانية على مرأى العالم أجمع، فالساكت عن إجرام العدو هو شريك له".
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وأكد في تصريح أن "حزب الله استعاد عافيته واستكمل كل هيكليته التنظيمية، والعلاقة مع البيئة الشعبية الحاضنة، ازدادت رسوخا وثباتا وتصميما، ببركة دماء الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله، الذي لطالما أكد أن البيئة الحاضنة للمقاومة هي أشرف وأنبل الناس، وما الحشد المليوني خلال مراسم التشييع يوم الأحد الماضي إلا خير دليل على تلبية جمهور المقاومة لنداء إنَّا على العهد".

وإذ طالب المقداد الدولة ب"تنفيذ ما تعهّدت به في خطاب القسم والبيان الوزاري، بالدفاع عن لبنان، وإعادة الإعمار"، شدد على "ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار، وعدم ربطه بأي شروط سياسية أو تمس بالسيادة اللبنانية".
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