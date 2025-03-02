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لبنان

إشكال وإطلاق نار داخل محطة محروقات

Lebanon 24
02-03-2025 | 10:15
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وقع إشكال بين موظف وأحد الأشخاص في إحدى محطات الوقود في أبي سمراء – طرابلس، بالقرب من طريق القلعة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، عمد الشخص إلى إطلاق النار في الهواء وفرّ لاحقاً إلى جهة مجهولة.
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وتعمل القوى الأمنيّة على مُلاحقة مُطلق النار لتوقيفه.
 
 
 
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