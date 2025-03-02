إشكال وإطلاق نار داخل محطة محروقات

وقع إشكال بين موظف وأحد الأشخاص في إحدى محطات الوقود في أبي سمراء – طرابلس، بالقرب من طريق القلعة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، عمد الشخص إلى إطلاق النار في الهواء وفرّ لاحقاً إلى جهة مجهولة.

Advertisement

وتعمل القوى الأمنيّة على مُلاحقة مُطلق النار لتوقيفه.