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لبنان

في طرابلس.. سلسلة اشكالات وحال من الذعر يسيطر على المدينة

Lebanon 24
02-03-2025 | 13:10
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شهدت محلة شارع المطران في طرابلس إشكالًا مسلحًا بين المدعو “خ.د” والمدعو “خ.د” وآخر كان برفقته على دراجة نارية، تطور إلى إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى إصابة سيارة مركونة دون وقوع إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي شارع الثقافة أقدم ملثم على متن دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء بالقرب من منزل المدعو “م.ش” قبل أن يلوذ بالفرار ما أدى إلى انتشار مسلح في المنطقة وحالة من التوتر، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

ولاحقاً، أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إلقاء قنبلة صوتية في المنطقة، ما أدى إلى انفجارها دون تسجيل إصابات، فيما سُمع دويها في مختلف أنحاء المدينة.

وبحسب المصادر، فإن إلقاء القنبلة جاء على خلفية الإشكال الذي وقع في شارع المطران بين شبان، والذي تخلله إطلاق نار متبادل دون وقوع إصابات.

وتعيش محلة الثقافة حالة من التوتر والخوف بعد تصاعد الأحداث، وسط انتشار مكثف وتعزيزات للجيش في المنطقة، تمهيدًا لملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء.
 
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