14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. سلسلة اشكالات وحال من الذعر يسيطر على المدينة
Lebanon 24
02-03-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محلة شارع المطران في طرابلس إشكالًا مسلحًا بين المدعو “خ.د” والمدعو “خ.د” وآخر كان برفقته على دراجة نارية، تطور إلى إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى إصابة سيارة مركونة دون وقوع إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وفي شارع الثقافة أقدم ملثم على متن دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء بالقرب من منزل المدعو “م.ش” قبل أن يلوذ بالفرار ما أدى إلى انتشار مسلح في المنطقة وحالة من التوتر، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقاً، أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إلقاء قنبلة صوتية في المنطقة، ما أدى إلى انفجارها دون تسجيل إصابات، فيما سُمع دويها في مختلف أنحاء المدينة.
وبحسب المصادر، فإن إلقاء القنبلة جاء على خلفية الإشكال الذي وقع في شارع المطران بين شبان، والذي تخلله إطلاق نار متبادل دون وقوع إصابات.
وتعيش محلة الثقافة حالة من التوتر والخوف بعد تصاعد الأحداث، وسط انتشار مكثف وتعزيزات للجيش في المنطقة، تمهيدًا لملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
Lebanon 24
أحمد العوضي يعلن موعد زواجه
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
Lebanon 24
بعد إعلان موعد زفافه.. هكذا علّقت ياسمين عبدالعزيز طليقة العوضي
23:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
فنانة تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها.. شاهدوا الفيديو
02:36 | 2025-03-02
02/03/2025 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
Lebanon 24
قريبا في شوارع بيروت.. "ليرة باص" أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
02:30 | 2025-03-02
02/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:23 | 2025-03-02
ارتفاع بدرجات الحرارة وحركة رياح ناشطة.. اليكم حالة الطقس غدًا
15:00 | 2025-03-02
هكذا يبدأ "نهوض لبنان".. دولة عربيّة هي المفتاح
14:29 | 2025-03-02
عبد الله: ودعنا اليوم رفيقنا علي عويدات الذي تشهد له الساحات والمواقف
14:00 | 2025-03-02
أمر "غير عادي" شهدته جنازة نصرالله.. تقريرٌ يكشفه
13:50 | 2025-03-02
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:49 | 2025-03-02
في الضاحية.. اشكال يودي بحياة شاب
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 00:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
03/03/2025 00:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
03/03/2025 00:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24