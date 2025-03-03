لقاءات لعون في السعودية ومصر وتأكيد حكومي لانتخابات بلدية في موعدها

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يتوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له إلى الخارج، على أن يكون غدا في مصر للمشاركة في القمة غير العادية، حيث ستكون له لقاءات على هامشها مع عدد من القادة العرب ومن بينهم الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع.ومن المقرر أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ستكون الأولى بعد نيل الحكومة الثقة على أن تشرع ، كما هو مرتقب، في ملف التعيينات بدءاً من المناصب الكبيرة كقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان.وقالت مصادر مواكبة للزيارة الرئاسية انّ الرئيسي عون سيشكر في مستهل المحادثات القيادة السعودية على دعمها للبنان ومبادراتها التي أدّت إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة، ثم يتركز البحث على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وستتخلل المحادثات خلوة بين عون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يُتوقع أن تتناول توجّهات لبنان وثوابته للخروج من الأزمة في ضوء مضامين خطاب القَسَم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة، وما يمكن للسعودية أن تقدّمه من دعم في هذا المجال. على ان تكون لرئيس الجمهورية زيارة ثانية قريباً للرياض، يشارك فيها رئيس الحكومة نواف سلام ووفد وزاري موسع ويتمّ خلالها توقيع 22 اتفاقية بين البلدين كانت أعدّت سابقاً للتوقيع.وتشير المصادر الى جهود لبنانية تبذل كي يتطرق البيان الختامي للقمة العربية الى مواصلة اسرائيل احتلال نقاط استراتيجية جنوب لبنان، على ان تكون هناك دعوة لانسحاب فوري منها والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار كاملا.وفي هذا السياق، اشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ان وقوف الحزب راهنا خلف الدولة لتحرير الارض لا يعني اطلاقا تسليم السلاح والاستسلام، لافتة "الى ان الحزب قالها اكثر من مرة وابلغ المعنيين بذلك لجهة ان ما يقوم به لبنان الرسمي حتى الساعة غير كاف لدحر الاحتلال، ولذلك ستبقي المقاومة يدها على الزناد للتدخل بالوقت المناسب لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية".في ملف الانتخابات، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية". وشدّد الحجار على أن "الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية"مضيفاً: أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً".