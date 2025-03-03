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لبنان

لا تغيير او تعيين في مركز حساس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2025 | 01:30
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كشف مصدر سياسي مطلع على بداية ورشة العمل في التعيينات بشكلٍ عام وخاصةً الأمنية منها ، الى أن هناك مركز أو مديرية مهمة لن يكون فيها تبديل أو تعيين جديد كون مَن يشغلها يمسك ملفات مهمة جداً  وينجح في معالجتها إن كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي ، بالإضافة الى الملفات ذات الحساسية مع الدول المجاورة .
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المصدر أشار الى أن شاغل المنصب سوف يبقى في منصبه الى حين إنتهاء مدة التمديد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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