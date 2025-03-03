18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا تغيير او تعيين في مركز حساس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-03-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر سياسي مطلع على بداية ورشة العمل في التعيينات بشكلٍ عام وخاصةً الأمنية منها ، الى أن هناك مركز أو مديرية مهمة لن يكون فيها تبديل أو تعيين جديد كون مَن يشغلها يمسك ملفات مهمة جداً وينجح في معالجتها إن كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي ، بالإضافة الى الملفات ذات الحساسية مع الدول المجاورة .
Advertisement
المصدر أشار الى أن شاغل المنصب سوف يبقى في منصبه الى حين إنتهاء مدة التمديد.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
10:29 | 2025-03-02
02/03/2025 10:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر "غير عادي" شهدته جنازة نصرالله.. تقريرٌ يكشفه
Lebanon 24
أمر "غير عادي" شهدته جنازة نصرالله.. تقريرٌ يكشفه
14:00 | 2025-03-02
02/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
14:43 | 2025-03-02
02/03/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استمرّت 38 دقيقة.. تعرفوا إلى "أقصر حرب" في التاريخ!
Lebanon 24
استمرّت 38 دقيقة.. تعرفوا إلى "أقصر حرب" في التاريخ!
12:00 | 2025-03-02
02/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
10:09 | 2025-03-03
تلفزيون لبنان يعود بزخم درامي متجدد في رمضان
10:05 | 2025-03-03
في زغرتا... سرقة ومطاردة وحادث سير
10:02 | 2025-03-03
وزير الصحة بحث مع وفد من الإتحاد الأوروبي في التعاون الثنائي
09:58 | 2025-03-03
قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
09:41 | 2025-03-03
جنبلاط: يريدون جرّ بعض ضعفاء النفوس الى حرب أهلية لا أدري كيف ستنتهي
09:38 | 2025-03-03
وفد كتائبي في قرى الجنوب
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 17:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 17:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 17:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24