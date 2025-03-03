في جنوب لبنان... توغل إسرائيليّ واعتقال مزارع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توغل دورية إسرائيلية في سهل بلدة العباسية.

وبحسب المعلومات، عمد العدوّ إلى اعتقال مزارع كان يعمل في أرضه، وقام بإطلاح سراحه في وقتٍ لاحقٍ.