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لبنان

في جنوب لبنان... توغل إسرائيليّ واعتقال مزارع

Lebanon 24
03-03-2025 | 06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توغل دورية إسرائيلية في سهل بلدة العباسية.
 
 
وبحسب المعلومات، عمد العدوّ إلى اعتقال مزارع كان يعمل في أرضه، وقام بإطلاح سراحه في وقتٍ لاحقٍ.
 
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