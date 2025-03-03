ختام "مهرجان البستان" في بيت مري لهذا العام كان استثنائيا بكل معنى الكلمة.

فقد نظم المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي، ليلة منوعات لبنانية، بمبادرة من رئيسة المهرجان وزيرة السياحة لورا البستاني لحود، وقبل ثلاثة اشهر، في عز الحرب التي عصفت بلبنان.

إختار بعلبكي باقة من الاغنيات اللبنانية الاصيلة وقدمها مع كورال جامعة سيدة اللويزة ، واوركسترا مكتملة على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.وكانت للفنان جورج خباز مشاركة مميزة عبر مقاطع ادبية من وحي الاعمال الغنائية اللبنانية.

وقد توّجت الحفلة باطلالة استثنائية للفنانة القديرة سمية بعلبكي التي قدمت ثلاث اغنيات هي "ع اسمك غنيت"، "خدني على تلالها الحلوين" لفيروز واغنية "بلدي" لوديع الصافي.

أدت سمية الاغنيات الثلاث باسلوب خاص ومميز يشبه خبرتها الفنية ورقيها صوتا وحضورا، فكانت حكما بعيدة عن الوقوع في فخ المقارنة الذي دأب عليه البعض في كل مناسبة تؤدى فيها اغنيات فيروز.

اداء سمية كان يشبهها بكل المقاييس وحضورها الاسر خطف انفاس الحضور. وكانت دموعها التي لم تستطع اخفاءها طويلا خير معبّر عن حالة الشحن التي تعيشها وعائلتها عقب تفجير منزل العائلة في بلدة عديسة الجنوبية الحدودية، والذي لم يكن مجرد بيت عائلي بل منارة ثقافية وابداعية تضم الاف الكتب ومحترفا تشكيليا.

نجح لبنان بعلبكي في حياكة تحفة فنية تشبه لبنان وطن السلام والرسالة، مثلما مرّ لبنان بكل الاختبارات المؤلمة مكرّسا نفس وطن الابداع والجمال.

ختام استثنائي لـ"مهرجان البستان": ليلة لبنانية زينّها صوت سمية بعلبكي بتوقيع لبنان بعلبكي pic.twitter.com/BG7ue8OVMJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 3, 2025 Advertisement

ختام استثنائي لـ"مهرجان البستان": ليلة لبنانية زينّها صوت سمية بعلبكي بتوقيع لبنان بعلبكي pic.twitter.com/NEAbGaanIg — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 3, 2025

ختام استثنائي لـ"مهرجان البستان": ليلة لبنانية زينّها صوت سمية بعلبكي بتوقيع لبنان بعلبكي pic.twitter.com/0wHjwQxg5j — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 3, 2025