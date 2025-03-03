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لبنان

الاجراءات الامنية في مطار بيروت صارمة جدًا

Lebanon 24
03-03-2025 | 08:13
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علق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية لحماية مطار بيروت الدولي والمرافئ في مواجهة عمليات التهريب، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لبناء مطار ثان في لبنان. وأكد أن المشروع جزء من خطط الحكومة ويجري تنسيقه مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، مع بدء الدراسات اللازمة لتنفيذه.
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وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في مطار بيروت، شدد رسامني على أن حماية المطار تعد أولوية قصوى للحكومة، مؤكداً أن السلطات اتخذت إجراءات صارمة لضمان أمن المطار والمسافرين. وأوضح أنه أجرى جولة مع وزيري الداخلية والمالية للاستماع إلى احتياجات جهاز أمن المطار، وأنهم سيزودون المطار بكل الإمكانات اللازمة للحفاظ على أمنه.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى منع تصعيد عسكري إسرائيلي، أكد رسامني أن الإجراءات ضرورية لجميع مطارات العالم، وأن مطار بيروت ليس استثناء.
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