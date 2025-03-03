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لبنان

تكريما للرئيس عون.. هذا ما سيشهده قصر اليمامة الليلة

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:36
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أفادت معلومات الجديد أنّ لقاءً سيجمعُ الرئيس جوزافعون مع الامير محمد بن سلمان عند العاشرة مساءً.

وأشارت المعلومات إلى أن اللقاء يليه مأدبة عشاء يقيمها ولي العهد السعودي تكريماً لرئيس الجمهورية في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
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