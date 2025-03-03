Advertisement

لبنان

الصدي التقى السفير القطري لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1328416-638766251825068672.png
Doc-P-1328416-638766251825068672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في لقاء تعارفي، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل استفادة لبنان من قدرات قطر وخبراتها، في مجال الطاقة والفرص المتاحة في هذا الصدد.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
السيرة الذاتية لوزير الطاقة والمياه جوزيف صدي
lebanon 24
04/03/2025 00:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الطاقة والمياه

جو الصدي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-03-03
16:42 | 2025-03-03
16:27 | 2025-03-03
16:14 | 2025-03-03
16:04 | 2025-03-03
15:52 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24