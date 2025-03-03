السفيرة الأميركية تُشيد بجهود وزارة الشؤون في مكافحة الإتجار بالبشر

إستقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتركّز الحديث حول أهمية الإصلاحات لتحسين الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية.



كما أكّدت جونسون "استمرار بلادها في دعم الأمن الغذائي في لبنان عبر برنامج الغذاء العالمي ال WFP"، وأشادت ب"العمل المميّز الذي قامت به الوزارة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر".

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