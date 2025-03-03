Advertisement

لبنان

السفيرة الأميركية تُشيد بجهود وزارة الشؤون في مكافحة الإتجار بالبشر

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1328417-638766254703703583.png
Doc-P-1328417-638766254703703583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتركّز الحديث حول أهمية الإصلاحات لتحسين الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

كما أكّدت جونسون "استمرار بلادها في دعم الأمن الغذائي في لبنان عبر برنامج الغذاء العالمي ال WFP"، وأشادت ب"العمل المميّز الذي قامت به الوزارة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-03-03
16:42 | 2025-03-03
16:27 | 2025-03-03
16:14 | 2025-03-03
16:04 | 2025-03-03
15:52 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24