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لبنان

"المستقبل" يكشف مرشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:36
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أعلن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" في بيان، "تأييد المحامي توفيق النويري ودعم ترشيحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني 2025".
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