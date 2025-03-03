عن زيارة عون إلى السعودية.. هذا ما قالته يعقوبيان

كتبت النائب يولا يعقوبيان، عبر حسابها على منصة "أكس":



"كل الأمل أن تثمر زيارة الرئيس جوزاف عون إلى السعودية عن بوادر إيجابية لمرحلة جديدة من التعاون، مما يفتح المجال لتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين. من الضروري أيضاً إعادة بناء جسور التواصل واستعادة الثقة التي اهتزت عندما حاول البعض تحويل لبنان إلى منصة للهجوم على المملكة!. اليوم، بدأت الحياة السياسية في لبنان بالانتظام، مما يعيد الحرارة للعلاقات الثنائية تمهيداً لتوقيع اتفاقات تشمل التبادل التجاري، ومكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، وغير ذلك".

Advertisement