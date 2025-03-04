لا أمطار ولا منخفضات: تهيأوا لصيف صعب.. الأب خنيصر يدق ناقوس الخطر

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان شهر شباط ولى ولم يستطع ان يوصل لبنان الى المعدل العام، وما زالت المناطق اللبنانية بحاجة الى كميات كبيرة من الامطار تتراوح ما بين 270 و 350 ملم لتتخطى مرحلة الخطر في نسبة الهطولات.وأضاف: "ها هو آذار الذي يُقال عنه "صاحب السبع تلجات كبار ما عدا الصغار"، يتشح بثياب الكوانين الجافة التي غطتها المرتفعات الجويّة خلال هذا الموسم، ويحجبُ عنا الامطار في القسم الاول منه، وقد يقتصر الوضع على حالات عدم استقرار سريعة وامطار متفرقة عابرة، ستعيد الى أذهان اللبنانيين صوَر الشحّ في المياه ونقص في الآبار الجوفية، والمعاناة القاسية التي ستنتظهرهم في الاشهر القادمة.وتابع خنيصر: "ما تبقّى من هذا الموسم المطري هو شهر وايام قليلة فقط، فما بعد 15 نيسان تُغيّر المنخفضات الجوية مسارها عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فهل يمكن للقسم الثاني من آذار والقسم الاول من نيسان ان يؤمنّا هطولات كافية، توصلنا الى المعدل العام؟زلفت خنيصر إلى ان منخفضا جوّيا يسيطر، حاليا، على شمال المملكة السعودية وسيتمدد ليطال الاردن وجنوب سوريا، ولبنان بمناطقه الشرقية التي ستشهد امطاراً متفرقة وربما بعض الثلوج على الجبال الشرقية والمناطق المحيطة بها، بينما تكون الامطار خفيفة ومتفرقة في معظم المناطق الغربية والجنوبية والشمالية، ومن المنتظر ان تشتد فعالية هذا المنخفض بين الخميس مساء ويوم الجمعة مع تساقط محلي للبرَد وتشكل العواصف الرعدية.هذا المنخفض المداري، سيؤثر بشكل لافت على الاردن والعراق وجنوب سوريا والكويت وشمال شرق السعودية اذ من المتوقع ان تشهد عدة مناطق سيولاً جارفة وفيضانات وتساقطاً للثلوج على المرتفعات.طقس لبنان ليوم الثلاثاء مشمس يتحوّل الى غائم وتتحضر الاجواء لوصول امطار متفرقة يوم الاربعاء مصحوبة برياح شرقية قوية، مع احتمال للعواصف الرعدية وانخفاض درجات الحرارة بخاصة في المناطق البقاعية والشرقية.