أمطار متفرقة وموحلة غدا وثلوج على ارتفاع 1800 متر... اليكم حال الطقس



Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الأربعاء، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، مع تأثير محدود على الساحل، ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة مغبرة إجمالا تقارب الـ80 كم/س شمالا، مما يؤدي الى ارتفاع الموج لحدود المترين. تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على الجبال وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها يرافقها برق ورعد بخاصة في الداخل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، مع حدوث انفراجات واسعة على الساحل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الأربعاء، حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل، مع تأثير محدود على الساحل، ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية،كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة و تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 60 كلم/س شمال البلاد، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة مغبرة إجمالا تقارب الـ 80 كم/س شمالا، مما يؤدي الى ارتفاع الموج لحدود المترين. تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على الجبال وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة و موحلة في بدايتها يرافقها برق ورعد بخاصة في الداخل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ، مع حدوث انفراجات واسعة على الساحل .

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تهطل أمطار محلية في المناطق الداخلية والشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، مع انفراجات واسعة على الساحل وتبقى الرياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية فتصل 70 كلم/س مع ارتفاع لموج البحر.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة في المناطق الداخلية يرافقها برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1800 متر .



-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س تشتد احيانا، فتقارب ال 60كم/س في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65 %.



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,04



-ساعة غروب الشمس: 17,36