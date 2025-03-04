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لبنان

ابي رميا طالب باجراء الانتخابات البلدية في موعدها

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:07
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 طالب النائب سيمون ابي رميا ، في خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية بحضور وزير  الداخلية احمد الحجار، مجلس الوزراء عبر وزارة الداخلية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها "مهما كانت الظروف احترامًا للمهل الدستورية، اي خلال شهر ايار،  كي يبدأ المعنيون في البلدات والقرى التحضير الجدي لهذا الاستحقاق الاساسي".
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واعتبر أبي رميا في تصريح ان "هذا القرار يعطي للعهد الجديد ثقة إضافية تواكب الانطلاقة الايجابية للمرحلة الجديدة ما يشكّل رسالة إلى الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي عن رغبة عهد الرئيس جوزف عون في انتظام الحياة الدستورية في لبنان".
 
ولفت الى "ضرورة أن تشمل هذه الانتخابات كل بلدات وقرى الجنوب بما فيها المدمّرة كرسالة انتماء وتجذّر في الوطن".

وعبّر أبي رميا من جهة أخرى عن ارتياحه لما سمعه من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول اصرار الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها.

 
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