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لبنان

الليطاني يواجه التلوث.. إجراءات قضائية ضد مؤجري المخيمات

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:06
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في اطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني و الحد من ظاهرة اقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، باشرت المصلحة في اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع.
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وفي هذا الاطار ادعت المصلحة على كل من حمد الفدعاني و احمد محسن سليمان لاقامتهما مخيمين للنازحين على العقارات العائدة لكل منهما في منطقة بدنايل العقارية و المعلقة العقارية.
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