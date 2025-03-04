الليطاني يواجه التلوث.. إجراءات قضائية ضد مؤجري المخيمات

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في اطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني و الحد من ظاهرة اقامة مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني، باشرت المصلحة في اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع.وفي هذا الاطار ادعت المصلحة على كل من حمد الفدعاني و احمد محسن سليمان لاقامتهما مخيمين للنازحين على العقارات العائدة لكل منهما في منطقة بدنايل العقارية و المعلقة العقارية.