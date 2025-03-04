الـAUB احتفلت بقرن وربع القرن من تعليم إدارة الأعمال

Advertisement

احتفلت الجامعة الأميركية في بيروت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المئة لتأسيس كلية إدارة الأعمال فيها والمعروفة اليوم بكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال. وأُقيم احتفال للمناسبة حضرته قيادات الجامعة والكلية، وأفراد الهيئة التعليمية، والخريجون، والطلاب، ووجوه معروفة.بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، الذي أبرز تاريخ كلية إدارة الأعمال في الجامعة ودورها في رفع مستوى تعليم الأعمال في المنطقة. وأكّد الرئيس على تفاني الكلية في التميز على الرغم من التحديات في بيئتها الأم. وقال، "لا يُكتب هذا التاريخ بالضرورة باتباع توجّهات قائمة، ولكن من خلال وضع معايير جديدة في التميّز، والقدرة على التكيّف، والتأثير".ثم تكلّم عميد الكلية الدكتور يوسف صيداني، فأعاد تأكيد التزام الكلية الثابت بالتميز والابتكار. وتأمل كيف يشكّل ماضي المؤسسة أساساً لمستقبلها، مع التأكيد على أن التعلم من التاريخ لا يعني البقاء في قبضة الماضي، بل استخدامه كمحّفز لريادة الأعمال واستراتيجيات التفكير الطليعي. وأبرز العميد كيف استمرت الكلية في التطور، وفي احتضان التغيير مع الحفاظ على اخلاصها لمهمتها بتشكيل الجيل القادم من رواد الأعمال. وقال، "تاريخنا هو مستقبلنا: ابتكاري- ريادي- طليعي".وخلال الاحتفال، تم تعريف الجمهور على مشروع "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال 125"(OSB 125) الذي يهدف إلى تكريم ميراث الكلية ورؤيتها للمستقبل. وشاهد الحاضرون مقطع فيديو مرفق بسرد يعرض السنوات التأسيسية للكلية، ويصوّر الرؤيويين الذين وضعوا ركائزها. وأعقب ذلك عرضٌ إعلامي لفريق تاريخ الكلية، بقيادة الدكتور مكرم رباح، الأستاذ المساعد في دائرة التاريخ في كلية الآداب والعلوم في الجامعة، الذي يرأس المشروع والباحث تشارلز الحايك مدير المشروع مع فريق من ثلاثة من طلاب الجامعة. وشمل العرض التقديمي مجموعة متنوعة من الأثريات التاريخية من جذور الكلية. وتناول العرض التقديمي أول ذُكرٍ منشور للكلية، ومساهمات آبائها المؤسّسين، واللحظات المحورية التي شكلت تطورها على امتداد الأعوام المئة وخمسة وعشرين الماضية.وبعد العرض التقديمي، أقيمت مباريات لاختبار معرفة الطلاب المشاركين بتاريخ كلية إدارة الأعمال. وتنافس المشاركون في تحدٍ حماسي وتعليمي، وتلقى الفائزون بطاقات هدايا كرمز للتقدير.واشار بيان للجامعة إلى "ان هذا الحدث شكل بداية حملة لمدة عام تضم سلسلة من المبادرات المخصصة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرون بعد المئة للكلية".