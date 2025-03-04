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لبنان

"حزب الله" شيع شهيدين في جبشيت وكفرفيلا

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:34
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 شيّع "حزب الله" واهالي بلدة جبشيت الشهيد على طريق القدس حسين محمد فحص، والذي استعيد جثمانه من بلدات المواجهة في الحافة الامامية مع العدو مؤخرا.

وفي بلدة كفرفيلا، شيع "حزب الله" الشهيد على طريق القدس حسين حسن حمود  والذي استعيد جثمانه مؤخرا ايضا من قرى الحافة الامامية .
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