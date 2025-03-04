وفد من تكتل بعلبك الهرمل بحث قضية الحدود مع وزير الدفاع

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التقى وفد من تكتل نواب بعلبك الهرمل، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وعضوية النائب إيهاب حمادة، نائب رئيس بلدية جوار الحشيش علي جعفر، وممثلين عن "أهل الصفاوة"، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، لبحث إشكالية الحدود بين لبنان وسوريا.وسلّم الوفد الوزير منسى خرائط وسندات عقارية لبنانية تثبت ملكية بعض الأراضي المتنازع عليها، معربين عن أملهم في تصحيح التعامل مع هذه العقارات وتمكين أصحابها من التصرف بها.