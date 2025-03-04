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لبنان

من بينهم طفل.. اصابة 3 اشخاص جراء اطلاق النار على ملحمة في جزين

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:12
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أصيب 3 اشخاص  بعدما اطلق 3 مسلحين يستقلون سيارة "رابيد" بيضاء اللون، النار على ملحمة في محلة القطراني  - منطقة جزين.

وبحسب المعلومات، فمن بين المصابين طفل وعامل الملحمة واحد الزبائن.
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جزين

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