من بينهم طفل.. اصابة 3 اشخاص جراء اطلاق النار على ملحمة في جزين

أصيب 3 اشخاص بعدما اطلق 3 مسلحين يستقلون سيارة "رابيد" بيضاء اللون، النار على ملحمة في محلة القطراني - منطقة جزين.



وبحسب المعلومات، فمن بين المصابين طفل وعامل الملحمة واحد الزبائن.

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