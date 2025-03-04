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لبنان

لقاء إيجابي بين رابطة متفرغي اللبنانية ووزيرة التربية

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:56
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عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور انطوان شربل، اجتماعا مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ومستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين.
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وعرضت الرابطة وفق بيان، أوضاع الجامعة اللبنانية، وتطرقت إلى العديد من ملفات الجامعة، وأكدت ضرورة إقرار ملف التفرغ في أقرب وقت واستكمال تشكيل مجلس الجامعة عبر تعيين عمداء أصيلين.

وذكرت بـ"مشاريع مراسيم ومشاريع قوانين خاصة بالجامعة، في انتظار البت بها في مجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى التذكير بضرورة عمل الحكومة على تحسين الوضعين المادي والمعنوي للأساتذة على كل الأصعدة مع المحافظة على خصوصية الأستاذ الجامعي: ملاك، تفرغ، تعاقد بالساعة، ودعم صندوق التعاضد وموازنة الجامعة وتأكيد استعادة أموال الـPCR وإقرار سلسلة رتب ورواتب. كما تم التطرق إلى العديد من ملفات الجامعة اللبنانية.

وأكدت أن "اللقاء اتسم بالإيجابية، وكان هناك تأكيد من وزيرة التربية على دعم الجامعة الوطنية، مع التشديد على أن الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها لتحسين أوضاع الأساتذة، وأن الأمور ستذهب حتما نحو الأفضل على كل المستويات".
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