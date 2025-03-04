عن وضع "الليرة اللبنانية".. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة

كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الثلاثاء، أن "انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة أسهما بشكل كبير في زيادة الثقة في الليرة اللبنانية".



وفي تصريح له عبر "الشرق"، اعلن منصوري أن "المصرف ضخ ما يتجاوز 300 مليون دولار من الليرة اللبنانية في الأسواق".

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