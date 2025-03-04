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لبنان

بشأن التعيينات... هذا ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء الخميس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2025 | 14:15
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علم "لبنان 24"، أنّه تمّ الإتّفاق في اجتماع غير مُعلن يوم الأحد الماضي، بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، على أنّ تقتصر التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المُقرّرة يوم الخميس، على منصب قائد الجيش.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإتّفاق تمّ على إختيار العميد رودولف هيكل قائداً للجيش.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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