بشأن التعيينات... هذا ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء الخميس

علم "لبنان 24"، أنّه تمّ الإتّفاق في اجتماع غير مُعلن يوم الأحد الماضي، بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، على أنّ تقتصر التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المُقرّرة يوم الخميس، على منصب قائد الجيش.

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وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإتّفاق تمّ على إختيار العميد رودولف هيكل قائداً للجيش.