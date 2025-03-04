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لبنان

بالصور.. هذه حقيقة "الافراج" عن هانيبال القذافي!

Lebanon 24
04-03-2025 | 16:13
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نفى محامي هانيبال القذافي ما ورد على صفحة وزارة العدل الليبية بشأن إطلاق سراح موكله.

وكانت صفحة بإسم "وزارة العدل الليبية" زعمت إطلاق سراح هانيبال القذافي من سجنه في لبنان.

وقالت الصفحة:
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"وزير العدل الليبي يهنئ الشعب الليبي بالإفراج عن هانيبال القذافي . 
تقدم معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير ، بأحر التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي. وأكد معاليه على الدور المحوري الذي لعبته وزارة العدل في هذه القضية.
و أن وزارة العدل قامت بجهود حثيثة ومتابعة دقيقة لملف هانيبال القذافي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها. وشدد على أن الوزارة عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية للمواطن الليبي هانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وعبر معالي الوزير عن سعادته بالإفراج عن هانيبال القذافي، واعتبر ذلك انتصارًا للعدالة والقانون. كما هنأ عائلة القذافي والشعب الليبي بهذه المناسبة، وأكد على التزام وزارة العدل بحماية حقوق جميع المواطنين. وان هذا الإفراج يعكس حرص الحكومة الليبية على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أكد معالي الوزير على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة، وضمان حقوق جميع المواطنين".

وعمدت بعد وقت إلى حذف المنشور.






 
 

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